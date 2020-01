Lorient / PSG – Le groupe parisien avec Mbappé et Neymar

Demain à 20h55 (Eurosport 2), le PSG se déplace sur la pelouse du Moustoir afin d’affronter le FC Lorient, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui se déroulera sans de nombreux joueurs parisiens. Comme annoncé par Thomas Tuchel en conférence de presse, huit joueurs sont absents pour ce match pour cause de “petite blessure” : Edinson Cavani, Marco Verratti, Marquinhos, Juan Bernat, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Comme depuis le début de la saison lors des matches de coupes, Keylor Navas ne sera pas du déplacement. Suite aux nombreuses blessures, Mauro Icardi, Ángel Di María, Kylian Mbappé et Neymar Jr seront présents.

Le groupe des 19 Parisiens pour affronter Lorient

Gardiens : Bulka, Innocent, Rico,

: Bulka, Innocent, Rico, Défenseurs : Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Mbe Soh, Thiago Silva

: Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Mbe Soh, Thiago Silva Milieux de terrain : Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia

: Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia Attaquants : Choupo-Moting, Di María, Icardi, Mbappé, Neymar

: Choupo-Moting, Di María, Icardi, Mbappé, Neymar Absents : Aouchiche, Bakker (entraînement), Bernat, Cavani, Kehrer, Kouassi, Marquinhos, Meunier, Navas (entraînement), Verratti.

Le PSG a également fait un point sur son infirmerie. Les défenseurs, Marquinhos et Thomas Meunier, finalisent leur travail de reprise. De son côté, Juan Bernat reprendra la course en début de semaine. “Thilo Keher est en soins pour une fissure d’un orteil” tandis que Tanguy Kouassi se soigne d’une gastro entérite. Marco Verratti reste aux soins pour guérir ” un traumatisme de l’épaule droite.” Blessé depuis quelques jours à l’aine, Edinson Cavani poursuit sa réathlétisation. Enfin, Adil Aouchiche reste en soins pour une contusion du quadriceps.