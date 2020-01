Lorient / PSG – Les chiffres du succès parisien

Face à Lorient, le PSG a pu remercier Pablo Sarabia et Thiago Silva. L’international espagnol a délivré les Parisiens à dix minutes de la fin du match (1-0, 80e) grâce à une belle tête, sur un service millimétré du capitaine parisien. Malgré cette rencontre compliquée, quelques statistiques sont à retenir de cette confrontation face aux Merlus en Coupe de France. Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé les chiffres clés de cette victoire.

Avec ce nouveau succès au Moustoir, les Rouge et Bleu portent leur total à 11 matches sans défaite dans le Morbihan dont 8 victoires consécutives, soit une série record en déplacement pour le club de la capitale. Qualifié en 8es de finale face à Pau, le PSG reste invaincu depuis 32 matches en Coupe de France (31 victoires et 1 match nul). Les Rouge et Bleu ont également marqué lors de leurs 42 dernières rencontres dans la compétition (121 buts au total), soit leur meilleure série dans cette épreuve. Unique buteur de la rencontre, Pablo Sarabia est impliqué sur 6 buts lors de ses 7 derniers matches toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Il a notamment marqué son 3ème buts en 2 matches en Coupe de France.