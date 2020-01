Lorient / PSG : les compositions officielles

Après un 32e de finale de Coupe de France contre Linas-Montlhéry (R1), le PSG se voit offrir dans le cadre des seizièmes une opposition quatre niveaux plus haut : Lorient, leader de la Ligue 2. Huit défections (Cavani, Marquinhos, Verratti, Meunier, Bernat, Kehrer, Kouassi et Aouchiche) ont réduit les marges de manœuvre de Thomas Tuchel pour cette rencontre. Mais les stars Neymar et Kylian Mbappé avec le 12 et le 14 débutent bien sur le banc des remplaçants.

FC Lorient / Paris Saint-Germain

16e de finale de la Coupe de France – Dimanche 19 janvier 2020 à 20h55 au stade du Moustoir de Lorient – Diffuseur : Eurosport 2. Arbitre : Abed.

FCL : Nardi – Hergault, Laporte, Saunier, Le Goff – Fontaine, Abergel – Cabot, Le Fée, Wissa – Hamel. Entraîneur : Pélissier. Remplaçants : Pattier, Mendes, Lemoine, Lecoeuche, Kitala, Laurienté, Bozok.

PSG : Rico – Dagba, Silva (c), Diallo, Kurzawa – Sarabia, Gueye, Paredes, Di Maria – Draxler – Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Bulka, Mbe Soh, Kimpembe, Herrera, Choupo-Moting, Neymar, Mbappé.