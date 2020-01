Lorient / PSG : les notes des Parisiens

Tous derrière pour former le mur de l’Atlantique et profiter d’un terrain exécrable qui ne permet pas un jeu propre et rapide… le FC Lorient avait un plan face au PSG : sur un malentendu un contre peut faire mouche… ou bien aller jusqu’au tirs au but. Bref l’emporter salement mais tenter la surprise ainsi. De quoi rendre le match bien pénible pour les amateurs de beau jeu. Car techniquement ce fût pauvre. Heureusement, Thiago Silva était là pour tenir la défense (bien assisté par Abdou Diallo) et donner la passe décisive de ce match à Pablo Sarabia, décidément précieux pour soulager le PSG. Dans ce match à oublier, on va surtout tenter de gommer (encore une fois) la performance de Layvin Kurzawa en difficulté face à Jimmy Cabot. Gana Gueye a “gratté” des ballons mais techniquement ce n’était pas ça. Mauro Icardi a été assez neutre dans le jeu, mais en même temps il était au milieu d’une foule orange. Julian Draxler et Angel Di Maria ont tenté, mais les conditions étaient difficiles. On se contentera de la qualification. Quant au charme de la Coupe de France, ce sera pour une autre fois.

Les notes des joueurs du PSG par Canal Supporters

Rico 6

Dagba 6

Silva 8

Diallo 6

Kurzawa 3

Sarabia 7

Gueye 3

Paredes 4

Di Maria 5

Draxler 6

Icardi 5

