Lorient / PSG : quel onze alignera Thomas Tuchel ?

Pour présenter le 16e de finale de Coupe de France entre le FC Lorient et le PSG au Moustoir, ce soir (20h55), mieux vaut reprendre les paroles de Thomas Tuchel samedi en conférence de presse : “Il y a trop d’absents. Cavani, Meunier, Aouchiche, Verratti, Bernat, Marquinhos, Kouassi et Kehrer ne sont pas là. Ils ont des petites choses mais ils ne peuvent pas être avec nous. Je n’aime pas ça. Il y a une semaine nous étions 25 joueurs à l’entraînement... Tout le monde a des petites blessures, on reste avec 16 joueurs et trois gardiens. Ça change beaucoup pour la préparation, on doit adapter la situation. Nous sommes forcés de faire avec les joueurs qui sont là. Ce n’est pas un problème de trouver un onze fort, nous serons forts demain mais je ne veux pas utiliser des joueurs un peu trop.” Entre joueurs indisponibles et joueurs à préserver la marge est étroite. Mais l’effectif est de taille et les solutions existent tout en laissant Thiago Silva, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar sur le banc. Ceux-ci pouvant faire office de pompiers, au cas où le scénario de la rencontre ne serait pas conforme aux attentes… Mais personne n’a envie de voir des cadres indispensables usés par des matches à répétition sur la pelouse sablonneuse du Moustoir.

Donc, devant Rico on pourrait trouver dans le onze du PSG une ligne Dagba-Diallo-Kimpembe-Kurzawa. Dans l’entre-jeu, Sarabia peut évoluer à droite, Choupo-Moting à gauche d’un tandem Herrera-Paredes. Cela avec Draxler meneur de jeu et Icardi en pointe. Le Parisien et L’Equipe annoncent cependant des titularisations de Thiago Silva et Kylian Mbappé.

Les compositions dans Le Parisien et L’Equipe

FC Lorient / Paris Saint-Germain

16e de finale de la Coupe de France – Dimanche 19 janvier 2020 à 20h55 au stade du Moustoir de Lorient – Diffuseur : Eurosport 2. Arbitre : Abed.

FCL : Nardi – Mendes, Laporte, Saunier, Le Goff – Lemoine (c), Abergel – Laurienté, Le Fée, Wissa – Hamel. Entraîneur : Pélissier. Remplaçants (parmi) : Pattier, Fontaine, Hergault, Lecoeuche, Delaplace, Wadja, Marveaux, Kitala, Cabot, Bozok.

PSG : Rico – Dagba, Diallo, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Herrera, Paredes, Choupo-Moting – Draxler – Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Bulka, Mbe Soh, Silva, Di Maria, Gueye, Neymar, Mbappé.