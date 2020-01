LOSC / PSG : les notes des Parisiens

Juste avant le LOSC/PSG (0-2) le monde du sport était secoué par une information venue de Los Angeles. La légende du Basketball, Kobe Bryant, venait de décéder dans un crash d’hélicoptère. Une information découverte à la mi-temps par les Parisiens et qui vaudra un hommage de Neymar après avoir transformé son penalty en seconde période. Son 47e but en 50 matches de Ligue 1, un record historique. Car le Brésilien, homme du match, avait déjà fait trembler les filets en première période avec une fantastique frappe en lucarne. D’ailleurs ce soir, le seul vrai “Fantastique” était Neymar Jr. Angel Di Maria, peu en réussite, a travaillé pour l’équipe. Kylian Mbappé n’est pas parvenu a être décisif, Mauro Icardi n’a guère pesé. Au milieu de terrain, la paire Gueye-Verratti a bien tourné avec une grosse activité. On a également vu une défense globalement solide. Avec un Tanguy Kouassi serein en seconde période, bien épaulé par son capitaine, Presnel Kimpembe. Concernant les joueurs sortis par précaution, il ne s’agît que d’une gêne au pubis pour Thiago Silva, et d’une crampe pour Abdou Diallo. De bonnes nouvelles.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 6.5

Meunier 5

Thiago Silva 6

Kimpembe 6

Diallo 6

Di Maria 5.5

Gueye 6.5

Verratti 7

Neymar 8

Mbappé 5

Icardi 4

Kouassi 6

Les notes de Marc Alvarez : Navas 7 Meunier 5 Thiago Silva 6 Kimpembe 6 Diallo 6 Di Maria 5 Gueye 6 Verratti 7 Neymar 8 Mbappé 5 Icardi 4 Kouassi 6

Notes d’Antoine Grasland : Navas 6 Meunier 4 Thiago Silva 6 Kimpembe 7 Diallo 6 Di Maria 6 Gueye 6,5 Verratti 7 Neymar 8 Mbappé 4 Icardi 3 Kouassi 6

Notes de Guillaume De Freitas : Navas 7 Meunier 5 Thiago Silva 7 Kimpembe 7 Diallo 6 Di Maria 6 Gueye 7 Verratti 7 Neymar 8 Mbappé 5 Icardi 4 Kouassi 6

Notes de Murvin Armoogum : Navas 6 Meunier 5 Thiago Silva 6 Kimpembe 6 Diallo 5 Di Maria 4 Gueye 6 Verratti 6.5 Neymar 8.5 Mbappé 4 Icardi 3 Kouassi 5.5

Notes de Mickaël Rufet : Navas 6 Meunier 4.5 Thiago Silva 6 Kimpembe 6 Diallo 5.5 Di Maria 5.5 Gueye 5.5 Verratti 7 Neymar 7.5 Mbappé 6 Icardi 4.5