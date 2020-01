LOSC / PSG : quelle équipe choisira Thomas Tuchel ?

Si le LOSC n’a jamais perdu en Ligue 1 cette saison à Pierre-Mauroy, il a mordu la poussière en Ligue des champions contre Chelsea (1-2) et l’Ajax (0-2). Le PSG sait donc ce qu’il doit faire pour triompher dans le Nord : réaliser un match de niveau continental. Et ça tombe bien, il se trouve que Paris en prépare deux contre Dortmund programmés les 18 février et 11 mars. Dans cette perspective, se frotter à Victor Osimhen (40 % des buts de son équipe) sera un bon test pour l’arrière-garde parisienne normalement composée – sans Marquinhos – d’un tandem Kimpembe-Silva. Il s’agira aussi de voir si la présence d’Abdou Diallo à gauche (face à Renato Sanches) est une alternative. Le duo Verratti-Gueye devrait lui aussi passer au révélateur. Enfin le quatuor offensif qui ne veut pas être appelé “Quatre Fantastiques” devra prouver qu’il sait maintenir les équilibres fondamentaux tout en trouant la dernière ligne lilloise, pas forcément impressionnante.

On rappellera les absences au PSG sur blessure de Marquinhos, Juan Bernat et de Thilo Kehrer. Deux joueurs sont à l’écart pour cause de mercato : Edinson Cavani et Layvin Kurzawa.

LOSC – PSG

Saison 2019/2020 – 21ème journée de Ligue 1 – Dimanche 26 janvier 2020 à 21 heures au Stade Pierre-Mauroy – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Delerue – VAR : Schneider et Guillard.

LOSC : Maignan – Celik, Fonte (cap), Gabriel, Reinildo – André, Soumaré –

Sanches, Ikoné, Bamba – Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier. Remplaçants : Jardim, Djalo, Pied, Soumaoro, Xeka, Luis Araujo, Rémy.

PSG : Navas – Meunier, Thiago Silva (cap.), Kimpembe, A.Diallo – Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Thomas Tuchel. Remplaçants : Rico, Dagba, Kouassi, Herrera, Paredes, Draxler, Sarabia.