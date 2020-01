Luana : “C’est un rêve et un plaisir de jouer pour ce grand club”

Luana Bertolucci Paixao est la dernière recrue du PSG. La Brésilienne pourrait même faire ses débuts sous le maillot parisien ce week-end lors du…Classico. Elle a donné une interview au Parisien pour évoquer son arrivée au PSG, son choix de rejoindre la capitale française.

“Pourqoui le PSG ? Après mon expérience en Asie, je voulais revenir en Europe. Et il y a eu cette proposition de Paris. Je n’ai pas réfléchi avant d’accepter. C’est un rêve et un plaisir de jouer pour ce grand club, l’un des meilleurs au monde, très célèbre au Brésil. Là-bas, tout le monde aime le PSG. La façon dont il traite le foot féminin a aussi beaucoup joué.”

La milieu de terrain a ensuite évoqué la relation particulière entre le PSG et le Brésil. “Tous les Brésiliens qui sont venus ici ont fait un gros travail et ont marqué l’histoire. J’espère faire la même chose. La façon de jouer au Brésil n’est pas très éloignée de celle de Paris, et je pense que le club aime les Brésiliens pour ça.“