Marca : offensive finale de l’Atlético pour Cavani lundi

L’offensive finale de l’Atlético de Madrid pour Edinson Cavani se trame, elle est programmée pour lundi, assure le journal sportif Marca. L’entraîneur, Diego Simeone, dépourvu en attaquants (son équipe a été éliminée par la Cultural Leonesa, club de troisième division espagnole en Coupe du Roi), veut absolument accueillir le Matador la semaine prochaine. De son côté, Edinson Cavani est sur la même longueur d’onde et appuie en interne pour que la porte s’ouvre, cinq mois avant le terme de son contrat. Le buteur ne joue plus en match et a même envoyé ses parents sur le terrain médiatique. Il s’agira maintenant de trouver un prix d’entente entre les 10M€ proposés par l’Atlético de Madrid (et refusés) et les 30M€ demandés par Paris, explique le journal sportif. Affaire à suivre.