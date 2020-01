Maripán : “Nous espérons faire un bon match demain à domicile”

Après le match nul spectaculaire offert au Parc des Princes dimanche dernier (3-3), l’AS Monaco et le PSG se retrouvent ce mercredi (21h sur Canal+) – au Stade Louis II – dans le cadre du match en retard de la 15ème journée de Ligue 1. Titulaire en défense central lors du match nul, Guillermo Maripán, s’est présenté en conférence de presse juste après son entraîneur, Robert Moreno. Le défenseur chilien de 25 ans s’est exprimé sur la prochaine rencontre face aux Parisiens.

L’état d’esprit du vestiaire après le résultat nul au Parc

“Le vestiaire est tranquille. Nous savons que ce n’est pas facile d’obtenir un bon résultat à l’extérieur et face à une grande équipe comme Paris. Mais, nous sommes tranquilles et nous espérons faire un bon match demain à domicile. Objectif victoire ? Oui bien sûr. L’objectif à domicile est de toujours gagner et faire une bonne partie. On va essayer de donner notre meilleur pour faire un bon match.”

Une tactique pour concéder moins d’occasions ?

“On travaille ces choses petit à petit. C’est vrai qu’il y a des matches où nous avons intérêt à presser un peu plus haut et d’autres où nous devons jouer avec un bloc plus bas. Ça se définit en fonction de chaque match.”