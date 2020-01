Marquinhos : “C’est durant la deuxième partie de saison que les matches décisifs arrivent”

Titulaire indiscutable du PSG, Marquinhos est devenu un des leaders de l’effectif parisien depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en mai 2018. Le Brésilien devrait, par ailleurs, bientôt prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Positionné au poste de milieu de terrain depuis de nombreux mois, le défenseur de 25 ans a retrouvé depuis peu sa position de défenseur central suite à l’émergence du quatuor offensif des Rouge et Bleu. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, l’international brésilien s’est exprimé sur la deuxième partie de saison des Parisiens avant de se projeter sur la prochaine rencontre face à l’AS Monaco (ce dimanche à 21h).

La deuxième partie de la saison

“La saison est longue et sa première partie est aussi importante. Il faut directement être prêt en championnat et la phase de groupes de la Champions League est aussi très importante. Nous avons bien fait les choses en cette première partie de saison. Mais c’est durant la deuxième partie (de saison) que les matches décisifs arrivent. C’est là que l’on doit être au top. Il y a déjà eu beaucoup d’équipes qui ont mal commencé leur première partie de saison mais qui se sont mis au niveau lors des matches importants, et d’autres équipes qui avaient bien commencer la saison avant de s’écrouler ensuite. Dans une saison, il faut être régulier, mais c’est vrai que les choses sérieuses commencent dès maintenant.”

La rencontre face à Monaco ce dimanche

“On sait que c’est une équipe avec beaucoup de qualité. Ils sont difficiles à battre, même avec leurs nombreux changements. Ils ont recruté de très bons joueurs d’expérience. Cela leur a permis de surmonter leur début de saison difficile. Maintenant, on attend de connaître le plan de jeu que décidera le coach afin d’aborder le match de la meilleure des manières.”