Marquinhos, Dagba, Thiago Silva, Bernat, le point médical du PSG

Sur son site internet, le PSG a fait un point sur son infirmerie. Sorti sur blessure lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Reims (0-3), Marquinhos est touché aux ischio-jambiers et sera absent des terrains pendant trois semaines. Il y a un espoir pour qu’il soit apte pour le match des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund (18 février, 21h). Le numéro 5 parisien a repris la course depuis deux jours, ” évolution conforme au programme de retour progressif sur le terrain“, indique le PSG. De son côté, Colin Dagba souffre d’une “distension du ligament latéral interne genou gauche“. Son absence est estimée entre 4 et 5 semaines. Absent depuis plusieurs matches, Juan Bernat “poursuit son travail de reprise et son retour complet dans le groupe est envisagé dans les prochains jours.” Enfin, Thiago Silva “suit un protocole de rééducation et un travail sur le terrain pour sa douleur à l’aine.” Sa date de retour n’a pas été évoquée.