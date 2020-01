Marquinhos : “Je suis plus que jamais Parisien”

Le Paris Saint-Germain a donc officialisé la prolongation de Marquinhos jusqu’en juin 2024. Une excellente nouvelle tant le Brésilien est aujourd’hui l’un des tauliers incontournables du PSG. L’Auriverde a d’ailleurs réagi à sa prolongation. Il se dit forcément heureux de cette concrétisation, lui qui se plait au sein de la ville lumière.

“Je suis arrivé jeune, et j’ai eu besoin de temps pour construire mon histoire ici. J’ai dû venir chercher ma place. Aujourd’hui, c’est ma septième saisons. Durant cette période, il y a eu vraiment de bonnes choses. C’est un club qui est très spécial. Je suis plus que jamais un Parisien. Paris me donne tous les arguments pour que je puisse rester, c’est un club ambitieux. Il y a aussi le côté familial : ma famille se sent très bien ici. Je me sens à la maison. J’ai tout ce dont j’ai besoin ici : il n’y a pas eu de choix, juste à continuer afin de vivre ensemble cette belle histoire.”