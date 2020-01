Marquinhos prolonge jusqu’en 2024 (Officiel)

C’était dans l’air depuis de longues semaines désormais, c’est enfin officiel ! Marquinhos a bel et bien prolongé avec le Paris Saint-Germain.

Et c’est donc enfin officiel : Marquinhos a prolongé son contrat avec le PSG. C’est le club de la capitale qui vient tout juste de l’annoncer via un communiqué officiel. Le Brésilien est donc désormais lié avec l’écurie rouge et bleu jusqu’en juin 2024. On imagine que ce prolongement de bail sera assorti d’une substantielle revalorisation salariale.