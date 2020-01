Mauro Icardi voudrait poursuivre l’aventure au PSG (Tuttosport)

Mauro Icardi a été la bonne surprise du dernier jour du mercato estival, arrivant au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat (70 millions d’euros). L’attaquant a brillé dès ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu, enchaînant les buts (17 buts et 4 passes décisives en 24 matches), même s’il est dans une mauvaise passe avec cinq matches d’affilée sans marquer. Ses prestations ont convaincu le PSG qui souhaite lever l’option d’achat et conserver le joueur prêté par l’Inter. Dans ses colonnes aujourd’hui, Tuttosport explique que l’international argentin est dans le même état d’esprit. Il se sent bien à Paris et souhaite prolonger l’aventure parisienne au-delà de son prêt. Le quotidien transalpin explique enfin que la Juventus est toujours à l’affût dans ce dossier, et qu’ils ont profité des discussions sur l’échange Kurzawa – De Sciglio pour connaître les intentions des dirigeants parisiens pour Icardi.