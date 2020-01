Maxwell : “Je suis content que Neymar soit resté”

Les velléités de départ de Neymar Jr (27 ans) semblent loin désormais. Alors que le Brésilien a fait le forcing l’été dernier pour quitter la capitale française, il semble épanoui sur le terrain désormais. Un changement que constate Maxwell, qui est heureux que l’attaquant soit finalement resté. L’ancien latéral gauche parisien espère que son compatriote donnera désormais la pleine mesure de son talent avec le PSG.

“Il est toujours extraordinaire. Je suis content qu’il soit resté. On parle de lui comme on parle de Messi et Cristiano Ronaldo. Il a besoin d‘une base derrière mais je crois qu’il est dans une équipe vraiment équilibrée, juge Maxwell dans un entretien accordé à Téléfoot. J’espère qu’il va maintenir cet équilibre et qu’il va rester longtemps.“