Mazères-Uros-Rontignon souhaite juste faire une fête avec le PSG

Même sur un malentendu il n’y aura pas de surprise… La Coupe de France dans sa version féminine propose un 16e de finale entre l’AS Mazères-Uros-Rontignon (Régional 1) et le PSG ce dimanche à 14h30. Et il n’y aura pas match tant plusieurs dimensions séparent les deux clubs. “C’est David contre Goliath ! Il ne faut pas rêver”, prévient dans Sud Ouest le président du club béarnais, voisin de Pau. “En ce qui concerne le résultat, je n’y crois pas, même si ce n’est pas bien de le dire vu ma position ! Je suis derrière les filles quand même, hein. Mais mon expérience me fait dire que c’est mission impossible. Mais c’est une expérience, en espérant que la fête soit belle.” Si 2200 billets ont été vendus, 2500 spectateurs devraient garnir les travées du Stade du Hameau de Mazères aujourd’hui pour une belle fête et un gros score final qui viendront clore un mini-stage de quatre jours pour les Parisiennes sur place.

Hier, le Paris FC s’est fait sortir aux tirs-au-but par Bordeaux (1-1, 4 tab à 5). Le LOSC et Dijon se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Le programme du jour dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France