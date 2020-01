Mbappé confie qu’il a eu peur pour son genou

Dimanche dernier, à la 25e minute du PSG/Monaco (3-3), Kylian Mbappé a fait parcourir un froid et un effroi au Parc des Princes. L’attaquant international de 21 ans s’est pris le genou gauche dans la surface de Benjamin Lecomte et la souffrance semblait aussi forte qu’inquiétante. Heureusement quelques instants plus tard le champion du monde recourrait. Il a pu reprendre le jeu et participer à l’intégralité de la rencontre. Mais Kylian Mbappé l’a confié sur Twitter, oui il a eu peur sur le moment.