Réseaux : Mbappé dans la TOTY, Paquetà suit le PSG sur Instagram

Kylian Mbappé ne cesse de recevoir coupes, trophées, récompenses, et distinctions en tout genre. Lundi, l’équipe de l’année sur FIFA 20 (EA Sports) pour le mode Ultimate Team a été dévoilée. Elle comprend 11 joueurs qui ont des statistiques incroyables et qui ont été choisis par la communauté du jeu. Kylian Mbappé (noté 98) en fait partie. L’attaquant du PSG a tweeté pour se féliciter d’être dans la Team Of The Year (TOTY).

Happy to be in the TOTY 🏆✔️ pic.twitter.com/UHa4QhLy5a — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 7, 2020

Annoncé comme potentielle recrue du PSG en janvier, le joueur brésilien de Milan Lucas Paquetà (sous contrat jusqu’en 2023) suit désormais le club francilien sur Instagram. L’ancien joueur de Flamengo avait été transféré par Leonardo quand il était aux commandes de la direction sportive du club transalpin contre 38.4M€.