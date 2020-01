Mbappé égale le record de Carlos Bianchi

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé ce mercredi face à l’AS Saint-Etienne (6-1) dans le cadre des 1/4 de finales de la Coupe de la Ligue. Le PSG a impressionné les observateurs pour son jeu alléchant mais aussi, et surtout, pour son attaque exceptionnelle.

Kylian Mbappé s’est tout particulièrement mis en avant grâce à une excellente prestation où il aura délivré deux passes décisives et inscrit un but , le sixième du match. Cette réalisation lui permet d’égaler le record de Carlos Bianchi, avec au moins un but marqué lors de 8 matches consécutifs. L’Argentin détenait ce record depuis la saison 1978-1979.

Le numéro 7 Rouge & Bleu a fait trembler les filets adverses à 10 reprises lors de cette période et il est déjà impliqué sur 30 réalisations depuis le début de saison (19 buts pour 11 passes décisives).