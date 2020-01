Mbappé est le joueur qui a le meilleur pourcentage de tirs cadrés en Ligue 1 en 2019

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé bat record sur record. En 2019, il a marqué 31 buts en Ligue 1. Mais le numéro 7 parisien est aussi celui qui a le plus tiré au but l’année dernière en Ligue 1, avec 126 frappes. Il devance de peu Andy Delort (125). De son côté, Angel Di Maria est cinquième de ce classement avec 100 tentatives en L1. L’international français est d’ailleurs celui qui a le meilleur pourcentage de tirs cadrés avec 57, 9% juste devant Wissam Ben Yedder (Monaco, 57,8%) comme le rapporte la LFP sur son site internet.

Le ratio but par minute est dominé par le PSG, qui classe quatre de ses joueurs dans le top 5. Et c’est encore Kylian Mbappé qui domine cette catégorie statistique, avec un but toutes les 76 minutes. Il devance son coéquipier Mauro Icardi (1 but toutes les 88 minutes), Ben Yedder (103), Neymar (112) et Edinson Cavani (114). Mauro Icardi, serial buteur (19 matches, 14 buts), affiche un ratio but marqués par tirs effectués impressionnant, 33,3 %. L’Argentin marque sur un tiers de ses frappes en Ligue 1.