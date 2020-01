Mbappé et Neymar aux JO de Tokyo… Le Graët y va de son commentaire

Invité par la chaîne L’Equipe à formuler des vœux pour l’année qui débute, Noël Le Graët a évoqué les deux compétitions qui attendent les Bleus en 2020. Avec potentiellement un acteur commun : Kylian Mbappé…

“Ce qu’on peut me souhaiter en 2020 ? Un bon championnat d’Europe. Et ce qui me tient à cœur, ce sont les JO. On n’y a pas été depuis longtemps. On a un printemps et un été assez exceptionnel à vivre sportivement. Avec des événements rares. Les JO avec Mbappé ? Il le veut, il le souhaite. Je vais voir un peu tout le monde et on discutera. C’est compliqué. Mais si on va au bout de l’Euro, ce que je souhaite, il y a peu de temps… Mais j’ai vu que Neymar voulait jouer avec le Brésil. C’est très bien pour le PSG. Ils auront plus de mal à débuter le championnat et ce sera plus équilibré pendant quelques matches ! (rires)”