Mbappé : “Icardi est venu avec beaucoup d’humilité et s’est mis au service de l’équipe”

En marge de la création de son association – Inspired by Mbappe – pour aider 98 enfants de 9 à 16 ans à accomplir leurs rêves, Kylian Mbappé a accordé de nombreuses interviews. Après s’être montré dithyrambique sur sa relation avec Neymar Jr, au micro de Esporte Interativo, le numéro 7 parisien s’est penché sur ses relations avec Mauro Icardi et Marco Verratti dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

“C’est l’un des meilleurs attaquants au monde, il est venu avec beaucoup d’humilité et s’est mis au service de l’équipe. Son style est connu, il ne pense qu’au but quand il entre dans la surface. Moi aussi, je marque beaucoup, mais cela ne signifie pas que je veux faire de l’ombre à mes coéquipiers. Il y a une belle entente, on a des styles de jeu complémentaires, les passes décisives que l’on se fait respectivement le prouvent . Verratti ? C’est un phénomène, ça me paraît évident pour tout le monde. C’est le joueur qui m’a le plus impressionné depuis qu’on est au PSG“ a déclaré l’international français, dans des propos traduits par L’Equipe.

Lors de cet entretien, Kylian Mbappé a également été questionné sur le racisme dans les stades de football. Et selon lui, tous les joueurs doivent quitter le terrain. “Je suis d’accord si tout le monde le fait, les noirs et les blancs. Celui qui ne sort pas signifie qu’il accepte cette chose inacceptable. Maintenant assez avec les “si et les “mais” et tous ceux qui ne font pas tout leur possible contre ceux qui insultent. Vous n’avez pas à attendre que le problème frappe à votre porte pour le résoudre.”