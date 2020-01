Mbappé : “Je dois rester concentré sur le PSG, à la fin de la saison nous verrons”

En marge de la présentation de son association (voir ici) destinée à soutenir 98 jeunes, Kylian Mbappé a accordé un entretien à la BBC. Questionné sur son plan de carrière, l’attaquant de 21 ans est resté sur sa ligne de conduite : ne pas en parler pour le bien du PSG. Le champion du monde donnant rendez-vous à la fin de la saison en cours.

“Tout le monde en parle. Quand j’étais jeune, j’en parlais aussi. Mais, maintenant, je suis professionnel et je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le moneytime de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et dise quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n’est pas bon pour le PSG, a répondu l’attaquant sur son avenir. Maintenant, je suis au PSG et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler. Je pense au club parce que le club m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant je suis une superstar, grâce au PSG et à l’équipe de France. Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais maintenant, je me concentre sur mon jeu.”