Mbappé joueur le plus cher du monde selon l’algorithme (efficace ?) du CIES

Kylian Mbappé est évalué à 265.2 millions d’euros par l’algorithme de l’Observatoire du football CIES. C’est l’information de ce mardi en provenance de Suisse. L’attaquant du PSG devance Raheem Sterling (Manchester City – 223.7M€) et Mohammed Salah (Liverpool – 175.1M€). Dans la Lettre hebdomadaire du CIES, on découvre également qu’aujourd’hui 166 joueurs valent plus de 50 millions d’euros. Pourquoi pas. Mais toujours selon cet algorithme, Neymar vaut (seulement) 100.4M€. Quant à Leandro Paredes (seul milieu de terrain du PSG dans le haut de classement) il vaudrait 64.5M€… et Abdou Diallo 63M€. Plus que Marquinhos à 56.4M€, à peine mieux coté que Thilo Kehrer (54.2M€). Pablo Sarabia sera peut-être surpris d’apprendre qu’il vaut 56.1M€, plus que Mauro Icardi (50.7M€)… Des résultats réellement surprenants.