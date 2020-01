Mbappé : “On a bien joué dans l’état d’esprit, c’est encourageant pour la suite”

Lors de la large victoire du PSG contre Saint-Etienne ce soir (6-1), Kylian Mbappé a une nouvelle fois brillé, offrant deux offrandes et en marquant, ce qui lui permet d’égaler un record du club en marquant lors de huit matches consécutifs, comme Carlos Bianchi. Le numéro 7 parisien a tenu à relever l’état d’esprit de ses coéquipiers.

“C’était une belle partie, on a bien joué dans l’état d’esprit, dans la volonté d’aller vers l’avant, c’est encourageant pour la suite, mais c’est qu’un début. Il y a eu une prise de conscience je pense que ce n’était pas suffisant pour des joueurs de ce niveau-là de fournir aussi peu d’efforts, après ce n’est pas encore parfait. Mais on est beaucoup mieux“, se félicite l’attaquant en zone mixte dans des propos relayés par Goal avant de se pencher sur une éventuelle prolongation. “Une prolongation, c’est ma volonté ? Ma volonté c’est simplement de jouer au football, d’être concentré sur la saison, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le club est dans une situation qui est tranquille et stable, ce n’est pas le moment de parler de ça.”