Mbappé : “On parle un peu trop des quatre de devant”

En match en retard de la 15e journée, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco remettaient le couvert, trois jours après le spectaculaire 3-3 au Parc des Princes (20e journée). Cette fois, le résultat a largement tourné en faveur des Parisiens qui se sont imposés sur le score de 4-1. Après la rencontre, Kylian Mbappé (21 ans) était satisfait de la victoire de son équipe.

“Avec tout ce qui s’est passé dans l’après-match, on voulait monter qu’on était une bonne équipe, ça arrive qu’une équipe joue bien au Parc. On est content, il y a de l’intensité, il nous faut des matches comme ça. Je pense qu’on parle un peu trop des quatre de devant, on joue à 11. On sait qu’on est des bons joueurs. Les “4 fantastiques” ce n’est pas notre truc, on veut gagner des trophées, les superlatifs c’est pour les gens de dehors, a déclaré Mbappé au micro de Canal+. C’est sur la durée qu’on verra si on est capable de faire les efforts défensifs pour le bien de l’équipe. La prolongation ? J’ai déjà discuté de ça, non ? (sourire)”