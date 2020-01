Mbappé, solidaire et ambitieux pour 2020

Kylian Mbappé a lancé lundi à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) une association nommée “Inspired by KM” pour aider 98 enfants (1998 est son année de naissance) de 9 à 16 ans à accomplir leurs rêves. Cela via des séjours à l’étranger, une aide à l’apprentissage de langues, un soutien dans des projets. Tout cela sera financé par Kylian Mbappé, mais aussi ses propres partenaires comme Nike, Hublot, Good Goût, ou Bulk.

“Depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé. Maintenant que je suis à cette place là, j’ai envie de redonner aux plus jeunes”, a déclaré l’attaquant du PSG et des Bleus, rapporte l‘AFP, lors de la soirée de présentation où l’on trouvait Leonardo et Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président de Monaco devenu intermédiaire. “On n’est pas là pour vendre du rêve mais les accompagner et les aider à les construire. On va tout faire pour les aider à y parvenir.” Rayon rêves, Kylian Mbappé a admis qu’en 2020 le sien était de réaliser le “triplé Ligue des champions, Euro, Jeux olympiques” avec le PSG et l’équipe de France.