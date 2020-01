Mbappé sur sa relation avec Neymar : “Elle est fusionnelle”

À l’été 2017, le Paris Saint-Germain mettait les petits plats dans les grands en recrutant coup sur coup Neymar Jr (27 ans) et Kylian Mbappé (21 ans). Deux stars planétaires qui régalent sous le maillot parisien depuis leur arrivée. En marge du lancement de son association “Inspired by KM“, l’attaquant français a fait le tour des médias. Il a d’ailleurs accordé un entretien à Esporte Interativo dans lequel il se confie sur sa relation avec son coéquipier brésilien.

“On parle en anglais. Je parle mieux que lui, je tiens à le dire à tout le monde (rires). Il a progressé, il comprend maintenant un peu le français quand le coach parle ou certains joueurs parlent. On a réussi à développer ça. C’est beaucoup plus facile de parler maintenant tous les deux. Notre relation est fusionnelle, explique Mbappé au média brésilien. On est amis, on s’entend, on a les mêmes centres d’intérêt. On est deux jeunes joueurs, donc on s’entend très bien. On parle le même langage footballistique. Et on a d’autres activités en dehors du terrain. C’est top. Je m’entends bien aussi avec tous les coéquipiers. Après, avec Neymar, on est deux stars donc tout le monde veut parler de nous. Cette année, le groupe s’entend très bien.”