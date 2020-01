Ménès : “Les Quatre Fantastiques c’est bien gentil, mais le joueur clé c’est Neymar”

Au terme d’une partie rondement menée, le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue BKT en passant à la moulinette une bien triste équipe de Saint-Etienne (6-1). Une nouvelle fois alignés sur le front de l’attaque, les Quatre Fantastiques ont encore fait des ravages.

Et s’ils ont tous été brillants ce mercredi soir, Pierre Ménès a néanmoins eu envie de mettre en exergue Neymar Jr. C’est simple, pour le journaliste Canal+, l’Auriverde est le joueur clé de cette équipe. Et comment le contredire…

“Les Quatre Fantastiques c’est bien gentil, mais vous me permettrez de penser que le facteur X, le joueur clé, celui sur lequel il faut absolument compter dans les grands matches, c’est Neymar. Ce soir, c’est 130 ballons touchés. C’est le maître-à-jouer, c’est l’accélérateur, c’est les plus belles inspirations… Neymar est évidemment le meilleur joueur de cette équipe, a expliqué Ménès sur le plateau du Late Football Club avant de se pencher plus à propos sur l’attitude d’un certain Mathieu Debuchy, lui qui a eu énormément de chance de finir la partie sans être expulsé. L’attitude de Debuchy ? Non, ça ne m’a pas exaspéré. Que Neymar prenne des coups, c’est normal, c’est son jeu. Mais que le mec qui lui met un tampon est le culot derrière de lui dire “tu simules, t’es un tricheur…” On les voit tous les images, on les voit les crampons sur la cheville. Il faut arrêter l’intox à un moment. En plus, c’est une vraie connerie puisque Neymar, plus tu lui mets des coups, plus il s’énerve et meilleur il est.”