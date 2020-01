Ménès : “Moi j’ai surtout trouvé que les deux latéraux du PSG avaient évolué trop haut”

Grâce à des sorties de balle qualitative, l’AS Monaco s’est retrouvée dimanche soir dans de grand boulevards à Paris. Du coup, Marquinhos et Thiago Silva ont été particulièrement exposés hier lors du 3-3 au Parc des Princes. La faute aussi à des latéraux trop haut sur le terrain, juge Pierre Ménès. Souvent on a eu le sentiment que le PSG évoluait en 2-4-4 et non en 4-4-2.

“Moreno avait parfaitement préparé son coup en soignant la première relance qui, face à ce PSG très offensif, ouvre immédiatement des brèches. Et devant, il y a eu du talent pour faire la différence. Alors tout le monde va parler des quatre attaquants du PSG. Moi j’ai surtout trouvé que les deux latéraux avaient évolué trop haut. A partir du moment où tu joues avec quatre éléments très offensifs, il faut que les latéraux jouent de manière un peu plus prudente, commente le journaliste sur son blog Canal Plus. Ce match montre que le PSG peut se trouver en grande difficulté face à une équipe qui a de la qualité technique et joue offensif. Ce qui est très intéressant, c’est que ces deux équipes vont se retrouver dans trois jours à Louis II. On va voir si Tuchel va aligner de nouveau ses quatre fantastiques ou s’il va jouer à trois au milieu. Ce n’est pas l’interview donnée à Olivier Tallaron, lors de laquelle je l’ai trouvé amusant et agacé, qui va éclairer notre lanterne. En tout cas, pour le spectateur neutre, c’était un match vivant avec des arrêts, des occases, des sauvetages, un jeu fluide, sans violence et six buts. Une vraie belle soirée de foot comme la Ligue 1 ne nous en offre pas assez souvent.”