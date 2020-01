Ménès : “Six matches de plus que le BVB, il faudra se pencher sur ce problème”

Bien que bouleversé par la mort d’une de ses idoles, Kobe Bryant, Pierre Ménès est revenu sur la rencontre entre Lille et le PSG (0-2) dimanche soir. Le journaliste souligne sur son blog Canal Plus l’assurance tous risques que représente ce Neymar là pour le Paris SG. Il s’étonne aussi que le PSG ait à jouer deux fois plus que son prochain adversaire européen, le BVB.

“Neymar est au-dessus du lot et qu’il ne faut vraiment rien connaître au foot pour penser le contraire. Il est en forme, motivé et bien dans sa tête. Du coup, il survole les matches, commente Pierre Ménès. C’est ce qu’on lui demandera face à Dortmund, dans trois semaines. Mais il ne faut pas oublier qu’avant Dortmund, Paris va devoir jouer cinq matches et qu’il peut se passer bien des choses. D’ailleurs, au moment de rendre au Signal Iduna Park, les Parisiens auront joué six matchs de plus que les Allemands. Il faudra se pencher sur ce problème à l’avenir mais pour ce qui est du présent, on peut déjà se féliciter de l’arrêt de la Coupe de la Ligue.”