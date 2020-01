Metz comptera sur ses Canadiennes pour résister un peu au PSG

Un seul point en 13 journées de D1 Arkema, les filles du FC Metz pouvaient difficilement faire pire. Pour tenter de se relancer cette saison le club de Moselle est allé chercher quatre Canadiennes cet hiver : la gardienne Devon Kerr, les défenseures Easther Mayi Kith (22 ans) et Marie Levasseur (22 ans), et l’attaquante Amandine Pierre-Louis (24 ans) ont signé jusqu’à la fin de la saison et ne resteront qu’en cas de maintien. Quel effet aura le quatuor canadien ?

La lanterne rouge sera à 15h30 au Stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye (Canal+ Sport) pour y affronter un PSG qui vient de passer un 11-0 à l’OM… et qui ne doit laisser aucun point traîner. En effet, le nul entre Bordeaux et Lyon met le leader à portée des Parisiennes (3 points d’écart et une différence de but quasi identique) alors que les deux cadors doivent se retrouver à Paris le 14 ou 15 mars. Paradoxalement, le PSG lui ne pourra pas compter sur ses Canadiennes contre Metz… Ashley Lawrence et Jordyn Huitema ont été convoquées par la sélection pour disputer le tournoi de qualification olympique du 28 janvier au 9 février. Les incertitudes du moment concernent Sandy Baltimore, Aminata Diallo et Nadia Nadim, légèrement touchées.