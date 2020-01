Meunier confirme son envie de prolonger avec le PSG

Titulaire sur le couloir droit de la défense rouge et bleu lors du succès du côté de Lille (0-2, 21e journée de Ligue 1), Thomas Meunier, qui n’a pas vraiment été convaincant ce soir encore, a été invité à s’exprimer sur son avenir. L’occasion pour le Belge de réaffirmer son envie de prolonger alors que son contrat s’achève dans cinq petits mois, même s’il a conscience que le PSG est occupé sur d’autres dossiers chauds en ce moment.

“Des discussions pour une prolongation ? Non, toujours pas. Ils sont bien occupés avec d’autres joueurs et d’autres priorités en ce moment. On verra, à partir du 1er février je pense qu’on va se retrouver autour de la table. Est-ce que j’ai envie de rester ici ? Rien n’a changé“, a expliqué le Belge en zone mixte.