Meunier : “Il faut féliciter l’équipe qui a joué jusqu’à la dernière minute”

Le PSG s’est très largement imposé sur sa pelouse contre Saint-Etienne (6-1) en quart de finale de Coupe de la Ligue. Thomas Meunier a validé la mentalité de ses coéquipiers qui ont continué à attaquer, malgré l’ampleur du score. “Saint-Etienne a encore pris un rouge contre nous, ils n’ont vraiment pas de bol contre nous. Ils sont venus et ils ont fait ce qu’ils ont pu, a expliqué le latéral droit au micro de Canal + Sport. Mais nous ici, tout ce que l’on faisait, c’était un succès. Il faut féliciter l’équipe qui a joué jusqu’à la dernière minute. Comme le coach l’avait demandé, s’il faut en mettre trois, quatre, cinq ou six, le but c’est d’en mettre le plus possible.”