Micoud opte pour une association Verratti/Marquinhos au milieu

Grâce à sa victoire contre le Stade de Reims (3-0), le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue face à l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre a permis à Thomas Tuchel d’associer Leandro Paredes et Marco Verratti au milieu de terrain. Johan Micoud n’est pas convaincu par cette formule. L’ancien milieu de terrain estime que dans un milieu à deux, Marquinhos sera aligné aux côtés de l’Italien dans les matches importants.

“La manière n’était pas exceptionnelle. Après, ils ont mis trois buts sur coups de pieds arrêtés. Un peu déçu par le match en général mais Paris mérite largement de gagner. Ils ont été au-dessus. La manière n’est pas si convaincante. Ils ont été réalistes et sérieux. Il y a une continuité dans l’état d’esprit de certains joueurs. Verratti-Paredes, je trouve que c’est un peu le même style de jeu au milieu, explique Micoud sur le plateau de L’Équipe du Soir. Sur un match comme ça, ça passe mais sur les gros événements je n’y crois pas trop. Je pense que Verratti est devant. Avec Marquinhos à ses côtés, ce n’est pas la même. C’est un joueur beaucoup plus défensif qui est capable de récupérer les ballons et libérer Verratti. (…) Avec deux milieux, c’est la meilleure association.“