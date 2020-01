Moatti : “Cavani serait démobilisé ? Ce n’est pas sérieux”

Relégué dans la hiérarchie des attaquants derrière les “Quatre Fantastiques”, Edinson Cavani a tenté en vain de rebondir ailleurs en janvier. Contrarié par son transfert raté à l’Atlético de Madrid, l’attaquant du PSG aux 198 buts va-t-il finir la saison démobilisé ? Le journaliste Etienne Moatti ne le croit pas une seconde et s’est opposé à ses contradicteurs sur le plateau de la chaîne L’Equipe. “Mais pourquoi Edinson Cavani serait démobilisé ? Ce n’est pas sérieux. On parle d’un joueur exemplaire sur le terrain. Vous pensez qu’un Cavani entrant en jeu à la 65e minute contre Dortmund ne va pas penser à autre chose que marquer pour qualifier le PSG ? Ce n’est pas sérieux. Si Tuchel pense qu’en faisant entrer Cavani il peut qualifier le Paris SG, il le fera. On en reparlera !”