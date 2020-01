Acte II, match revanche… le PSG et Monaco se retrouvent ce soir trois jours après un 3-3 au Parc des Princes riche en actions, en buts, et en débats d’après-match. Dimanche dernier, personne ici n’a annoncé l’improbable score de la rencontre entre Paris et l’ASM. Qu’en sera-t-il ce soir ? Amis CSiens, faites vos pronostics ! Quel sera le résultat de cette rencontre ? A vos claviers.