Monaco / PSG : les chiffres clés

Trois jours après le match nul spectaculaire (3-3) au Parc des Princes, le PSG et Monaco se retrouvent au Stade Louis II pour le match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Petit chiffre avant la rencontre ce soir.

C’est la quatrième fois que les deux équipes s’affrontent deux fois de suite, mais c’est bien évidemment une première en championnat. La toute première c’était en 1992-1993 (Monaco – Paris Saint-Germain 0-1, le 04/05/1993, 8e de finale de la Coupe de France puis Paris Saint-Germain – Monaco 1-0, le 08/05/1993, 34e journée de championnat), comme le rapporte le PSG sur son site internet. Puis en 1998-1999 et enfin en 2014-2015.

Comme relaté plus tôt dans la semaine, si Neymar marque ce soir, il égalera un record détenu par Carlos Bianchi et Kylian Mbappé. Enfin, le PSG reste sur 26 matches avec au moins un but inscrit à l’extérieur en Ligue 1. La dernière fois que les Parisiens sont restés muets à l’extérieur, c’était le 19 mai 2018 à Caen (0-0).