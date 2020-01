Monaco / PSG : les compositions officielles

Trois jours après le 3-3, le PSG et l’AS Monaco se retrouvent ce soir, toujours dans le cadre du championnat de France (match de la 15e journée reportée pour cause d’intempéries). La rencontre est attendue. Aussi parce que c’est l’acte II d’une opposition entre techniciens. Robert Moreno et Thomas Tuchel ont justement officialisé leurs choix pour l’opposition du soir (coup d’envoi à 21 heures). On verra bien les Quatre Fantastiques à l’oeuvre. Tanguy Kouassi est dans l’entre-jeu. Côté ASM, le même onze est aligné, aucun changement.

ASM-PSG

AS MONACO – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 15ème journée de Ligue 1 mercredi 15 janvier 2020 à 21 heures au Stade Louis II de Monaco | Arbitre : Letexier | VAR : Miguelgorry et Bien |Diffuseur : Canal Plus.

ASM : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Gelson Martins, Bakayoko, Fabregas, Golovin – Ben Yedder, Baldé. Entraîneur : Moreno. Remplaçants : Subasic, Aguilar, Badiashile, Jovetic, G.Dias, Adrien Silva, Augustin.

PSG : Navas – Dagba, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Kouassi, Gueye, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Diallo, Herrera, Verratti, Draxler, Sarabia.