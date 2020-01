Monaco / PSG : les notes des Parisiens

Trois jours seulement séparaient le PSG/ASM du ASM/PSG mais en termes de match ce fût le jour et la nuit. Ou plutôt l’inverse. Face au même onze monégasque, le PSG a affiché un autre visage, plus impliqué, plus déterminé, avec d’office un contre-pressing plus efficace. Si Thomas Tuchel a de nouveau aligné son quatuor offensif, Angel Di Maria s’est mis avec succès dans la peau d’un milieu de terrain. Neymar s’est lui aussi fondu dans le bloc-équipe. Ce qui a donné un 4-4-2 plus qu’un 4-2-4. Autrement dit, Paris était bien plus équilibré. Et comme Mbappé (double buteur) a été tranchant face à son ancien club, Monaco a craqué sous les coups de boutoir (9 frappes cadrées en première période). En écartant le jeu, Dagba a permis de mettre de la densité dans le cœur du jeu. Ce qui fut moins valable pour Kurzawa qui – s’il a obtenu avec malice un penalty – a souvent peiné face à Gelson Martins. Dans l’entre-jeu, faute de briller, le tandem Gueye-Kouassi a lutté. La défense centrale a moins subi que dimanche face à Ben Yedder, épaulé par Fabregas. Dans la cage, Navas s’est montré solide, mais moins inspiré sur le but de l’ASM avec une sortie compliquée.

Les notes des joueurs du PSG selon Canal Supporters

Navas 7

Dagba 6

Thiago Silva 6.5

Kimpembe 6

Kurzawa 5.5

Di Maria 7

Kouassi 5.5

Gueye 5,5

Neymar 7,5

Mbappé 8

Icardi 4