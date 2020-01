Monaco / PSG : quelle équipe et quelle animation ?

Après le match retour de la 20e journée, le match aller de la 15e journée. Trois jours après le 3-3, le PSG et le Monaco se retrouvent pour un match de Championnat attractif. Cette fois au stade Louis II. Ce sera sans Bernat (mollet), Marquinhos (adducteurs), Meunier (dos), Paredes (cheville) et Cavani (aine). Dommage, notamment pour les deux derniers qui avaient une opportunité de se présenter comme des alternatives. L’absence du Matador interrogeant par ailleurs. Côté monégasque, Islam Slimani (cuisse) est incertain. Une décision sera prise aujourd’hui par Robert Moreno et son staff.

Les défections chez les Rouge & Bleu produiront-elles un changement de système ? A priori ce n’est pas la tendance. Le PSG est annoncé en 4-4-2 à plat. Avec des retours en défense des K (Kehrer, Kimpembe et Kurzawa). Un autre K pourrait occuper l’entre-jeu : Kouassi. On pourrait tout aussi bien retrouver en défense Abdou Diallo. Et au milieu de terrain, Ander Herrera. Bref, les choix à venir de Thomas Tuchel ne sont pas évidents à deviner. Même au niveau des quatre offensifs un peu de sang frais est subodoré. Pablo Sarabia pourrait être titulaire à Monaco ce soir. Et pourquoi pas Julian Draxler si le turn-over touche Mauro Icardi et Angel Di Maria. Tout est possible donc mais on peut imaginer que Thomas Tuchel voudra aligner le même système tout en montrant que c’est l’animation et les efforts collectifs qui font les équilibres.

Les compositions dans Le Parisien, Nice Matin et L’Equip

AS MONACO – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 15ème journée de Ligue 1 mercredi 15 janvier 2020 à 21 heures au Stade Louis II de Monaco | Arbitre : Letexier | VAR : Miguelgorry et Bien |Diffuseur : Canal Plus.

ASM : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Gelson Martins, Bakayoko, Adrien Silva, Golovin – Ben Yedder, Baldé. Entraîneur : Moreno. Remplaçants : Subasic, Aguilar, Badiashile, Jovetic ou Slimani, G.Dias, Fabregas, Augustin.

PSG : Navas – Kehrer, Thiago Silva (c), Kimpembe, Diallo – Sarabia, Herrera, Verratti, Draxler – Neymar – Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Bakker, Dagba, Kurzawa, Kouassi, Gueye, Di Maria, Icardi.