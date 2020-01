Monaco s’impose dans la douleur en Coupe de France avant sa double confrontation face au PSG

Pour son premier match de l’année 2020, le PSG affrontera ce dimanche (à 20h55 sur Eurosport 2) Linas-Montlhéry, dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Une rencontre qui permettra aux Parisiens de retrouver du rythme avant d’enchaîner les matches jusqu’au 8e de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février). Et après leurs matches de coupes face au club de Régional 1 (Coupe de France) et Saint-Etienne (mercredi 8 janvier en quarts de finale de Coupe de la Ligue), les Rouge et Bleu défieront à deux reprises l’AS Monaco en Ligue 1.

À une semaine de sa rencontre face au PSG, le club de la Principauté, emmené par son nouveau coach, Robert Moreno, disputait leur premier match de l’année face au Stade de Reims, en Coupe de France. Malgré leur équipe-type, les Monégasques se sont imposés dans la douleur face aux Rémois (2-1) grâce à un doublé de Keita Baldé dont un but à la dernière minute. Lecomte avait notamment sauvé un pénalty alors que le score était de 1-1 (86e). À noter la sortie sur blessure de Bakayoko après une douleur au mollet. Éliminé de la Coupe de la Ligue, l’AS Monaco aura une semaine complète pour préparer sa première rencontre face au PSG, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1 (dimanche 15 janvier à 21h) avant de recevoir trois jours plus tard les champions de France 2019 (mercredi 18 janvier, match en retard de la 15ème journée).

XI de Monaco face à Reims : Lecomte – Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré – Fabregas (Jovetic), Bakayoko (Silva, 70e), Golovine – Martins, Ben Yedder, Baldé.