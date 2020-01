Moreno : “Cette équipe du PSG est la plus grande de la Ligue 1”

Cette fois l’AS Monaco a pioché, trois jours après avoir tenu tête au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-3, 20e journée). Les Monégasques se sont inclinés 4-1, ce qui n’étonne pas vraiment Robert Moreno au vu de la qualité de l’équipe parisienne.

“Ils ont fait 4-1, on avait fait 3-3 le dernier match. Je vais revoir le match pour analyser. On a eu des opportunités en première mi-temps. Navas a été très bon. Ils ont des grands joueurs, nous aussi, mais c’est ce qui a fait des buts aujourd’hui. Nous n’avons pas toujours eu de la chance. On a été un bon Monaco. L’équipe est un grand adversaire, avec Neymar, Mbappé, des joueurs Ligue des champions… Mes joueurs ont fait un grand match, juge Moreno au micro de Canal+. Ils ont marqué, c’est la grande différence. Ils ont fait un penalty et deux contre-attaques. Mon équipe a pris le risque et s’est fait punir sur le dernier but. Toutes les semaines, ils font ça avec toutes les équipes (mettre des gros scores). Dimanche, c’était magnifique. Cette équipe du PSG est la plus grande de la Ligue 1.“