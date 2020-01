Moreno : “Dans le jeu, je suis encore plus content du match de mercredi que de celui dimanche”

Pour son baptême du feu en Ligue 1, Robert Moreno a eu le droit de jouer deux fois de suite contre le PSG. Après un très bon résultat au Parc des Princes (3-3), ses joueurs ont plié à domicile (1-4). Mais le coach de Monaco a expliqué qu’il avait préféré le match de mercredi plutôt que celui de dimanche.

“Dans le jeu, je suis encore plus content du match de mercredi que de celui dimanche parce que, tactiquement, les joueurs ont fait tout ce que je leur avais demandé. On a perdu 4-1 parce qu’on a cherché à revenir au score. Je ferai toujours ça quand je suis mené : prendre des risques pour revenir au score, explique l’entraîneur espagnol en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Je pense que le football, c’est ça. Si on marque le but du 3-2 à cinq minutes de la fin, il y a la possibilité de faire match nul. Pour moi, c’est pareil de perdre 3-1 ou 4-1. […]Quand on voit chaque action du match, il n’y a pas de grande différence entre dimanche (3-3) et mercredi (1-4). La différence, c’est que face au gardien, cette fois, les Parisiens ont été plus efficaces. Ils sont habitués à faire ce type de match. Je sais que j’ai pris des risques. Le football c’est ça, attaquer et marquer un but de plus que l’adversaire. ”