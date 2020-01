Moreno : “Le PSG est une équipe qui exige le maximum de notre équipe”

Après le match retour dimanche (3-3), l’AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain au stade Louis II dans le cadre du match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Après les conférences de presse des Parisiens, Robert Moreno, l’entraîneur de l’ASM, était devant les médias pour évoquer cette rencontre. Extraits choisis sur le site officiel du club princier.

Le match de dimanche

Robert Moreno : “Ils ont fait un grand match et je suis sûr que demain, ça sera encore plus difficile. Nous avons montré notre meilleur visage pour essayer de gagner le match. Ils ont une équipe de très grande qualité alors faire jouer un joueur ou un autre, il n’y a pas de différence. Nous sommes très contents parce que tout dépend du dernier résultat en football. Nous avons fait un grand match contre la meilleure équipe de France. Dire autre chose n’est pas juste. Nous devons faire mieux pour ne pas prendre trois buts. Je pense qu’ils ont eu une dizaine d’occasions franches, mais c’est aussi à cause de la qualité de leurs joueurs. C’est compliqué de les bloquer.“

Le PSG

Moreno : “Tous les joueurs du PSG sont des grands joueurs. C’est incroyable quand tu vois ce qu’ils font dans les petits espaces. Même en faisant notre maximum, ils arrivent à trouver des solutions. Le PSG est une équipe qui exige le maximum de notre équipe. Même avec une exigence au maximum, nous arrivons à être en danger.“

Ben Yedder

Moreno : “Wissam Ben Yedder a été une grande surprise pour les Espagnols. Je reconnais le joueur que j’ai vu jouer en Liga. Il est un grand joueur, il a la qualité pour marquer des buts, mais il donne aussi énormément de solutions pour ses coéquipiers. Il est très important pour nous, j’espère qu’il sera toujours à ce niveau.“