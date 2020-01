Mourinho : “Je veux garder cette belle relation avec Messieurs Nasser et Leonardo”

Tottenham qui doit faire face à la blessure de Harry Kane fait-il partie des clubs ayant Edinson Cavani dans le collimateur ? La question a été posée en conférence de presse d’avant-match contre Norwich à José Mourinho. Evidemment le technicien portugais n’a pas voulu parler du joueur sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG. Il s’en est tiré avec une pirouette.

“C’est un joueur du Paris Saint-Germain. J’ai une très bonne relation avec MM. Nasser et Leonardo. Je veux garder cette belle relation, et de bonnes relations sont basées sur le respect, donc je ne vais pas parler d’un joueur du Paris Saint-Germain, a déclaré le manager des Spurs. À moins que vous ne vouliez plaisanter et comme ils sont mes amis ils pourraient m’envoyer Mbappé en prêt. Plus que cela, je n’ai rien à dire.”