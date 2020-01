Mundo Deportivo : Griezmann d’accord pour un retour de Neymar au Barça

La presse catalane ne cesse d’alimenter le feuilleton Neymar. Cette fois, une variante proposée par le Mundo Deportivo qui prétend qu‘Antoine Griezmann (28 ans) – comme Lionel Messi ou Luis Suarez – est d’accord pour un retour de Neymar au Barça l’été prochain. Plus que voir une concurrence nouvelle du n°10 du PSG, le champion du monde, qui s’était engagé l’été dernier pour 5 années au FC Barcelone, considère ce potentiel transfert comme un renfort, explique le journal sportif barcelonais. D’autant plus qu’en 2020, Leo Messi et Luis Suarez fêteront leurs 33 ans. Il faut donc penser l’avenir azulgrana. Voilà pour le chapitre du jour en provenance de Catalogne.