Navas : “Gagner des trophées, c’est ça qu’on aime”

Dans le cadre de l’événement “Predator” organisé par Nike jeudi, Keylor Navas a répondu aux questions de Téléfoot. Le gardien de but ayant remporté trois Ligues des champions avec le Real Madrid entend bien en remporter une quatrième avec le PSG.

“Je suis très heureux à Paris, tout le monde ici m’a très bien accueilli. Ma famille se sent bien, j’ai de grands coéquipiers, j’en profite beaucoup, a commenté le portier costaricien. Il y a un très bon groupe, toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies. On est ambitieux et on veut gagner des titres. Ce n’est jamais suffisant. Il faut toujours plus. Le plus important c’est que le groupe soit uni à 100%. Je ne suis pas venu m’amuser au PSG mais pour travailler avec humilité, envie, et gagner des trophées, c’est ça qu’on aime. Notre attaque ? Ce sont des joueurs qui ont un niveau incroyable. C’est un privilège d’être avec eux, on se sent plus tranquille. On sait qu’ils vont faire un grand travail.”