Négociations en cours entre l’Atletico Madrid et le PSG pour Cavani (RMC Sport)

La fin de l’histoire entre le PSG et Cavani se rapproche de jour en jour. Comme le confirme RMC Sport sur son site internet, l’Atletico Madrid aurait trouvé un accord pour une arrivée de l’Uruguayen pour cet hiver avec à la clé un contrat de 2 ans et demi. Reste à convaincre le club de la capitale, ce qui n’est pas une mince affaire…

En effet, les Colchoneros négocient donc avec le Paris Saint-Germain un transfert de son attaquant, mais les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas lâcher son joueur lors de ce mercato. Chose nouvelle, le Matador serait désormais favorable à un départ au mois de janvier, conscient du manque de temps de jeu qu’il aura durant la deuxième partie de saison à venir.

Comme l’affirme le média sportif, si l’accord entre le club espagnol et le meilleur buteur de l’histoire du PSG tiendrait pour la saison prochaine, les madrilènes n’auront pas l’assurance de l’accueillir. Manchester United et Chelsea seraient aussi très intéressés pour une arrivée de Cavani à l’été 2020. L’avenir du joueur devient donc de plus en plus incertain.